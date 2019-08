G8 di Genova: arrestato Vincenzo in Francia

A 18 anni di distanza dalle giornate di Genova 2001, arriva l’ennesima vendetta di stato. Stamattina, è stato arrestato in Francia Vincenzo, condannato in via definitiva a più di 11 anni di carcere per il reato di devastazione e saccheggio. Vincenzo dal 2012, anno in cui la condanna è diventata definitiva, era latitante con due mandati di cattura internazionali emessi dalle Procure di Milano e Genova. Ora si trova in carcere a Nantes, dove il collettivo “sostegno a Vincenzo” si sta attivando per chiedere con forza che non venga estradato in Italia.