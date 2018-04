SiAmo Afrin (We Are Afrin) Campagna globale di raccolta fondi per Afrin

È stata lanciata una campagna globale dagli attivisti e dai diversi gruppi di solidarietà per rompere il silenzio internazionale in merito all'invasione turca di Afrin e sul disastro umanitario che essa ha causato. Chiediamo a tutte e tutti i lettori di infoaut di aderire alla raccolta fondi e far crescere i cana di comunicazione di SiAmo Afrin

In seguito al lancio dell’”Operazione Ramoscello d'Ulivo” da parte della Turchia, il pacifico, multiculturale e democratico cantone di Afrin in Rojava (Nord Est della Siria) è stato invaso, saccheggiato, bruciato e distrutto. Si stima che circa 450.000 persone siano fuggite terrorizzate, dopo che le forze turche e i loro alleati jihadisti, molti con radici in Al-Qaeda e nelle frange dell'ISIS, hanno preso il controllo della città. Gli sfollati attualmente vivono all'aperto, senza beni di prima necessità, come cibo, acqua e latte in polvere per bambini. Malattie come la tubercolosi non sono solamente presenti, ma si diffondono con una certa velocità e allo stesso tempo c'è una mancanza di medicinali e di attrezzature mediche. Le ONG locali, come la Kurdish Red Crescent (KRC) e la Hêvî Foundation stanno tentando con i pochi mezzi che hanno a disposizione di sostenere gli sfollati. A Shahba la KRC ha messo in piedi due campi di accoglienza: Berxwedan e Seredem. Tuttavia non riescono a far fronte a tutte le necessità, soprattutto alla luce della totale inerzia delle ONG internazionali, molte delle quali presenti in Siria. In migliaia ancora vivo all'aperto, sotto rifugi di fortuna costruiti con la plastica.

L'invasione di Afrin non solo ha portato a una massiccia crisi umanitaria, ma ha anche messo in pericolo la democrazia pacifica, multiculturale e radicale basata sulla parità fra uomini e donne e la sostenibilità ecologica in Rojava. L'invasione - con annessa pulizia etnica - era sì rivolta al popolo curdo, ma allo stesso tempo ha colpito anche le altre altre minoranze etniche e religiose presenti sul territorio, come gli Yazidi ed i Cristiani, i quali sono attualmente sottoposti a conversioni forzate all'Islam da parte delle forze turche e degli jihadisti alleati. L'occupazione turca ha delle implicazioni a livello globale e se da una parte le unità di difesa popolare curde YPG e YPJ sono state quelle hanno ottenuto i maggiori successi nella lotta contro l’ISIS, dall’altra dopo quello che è successo ad Afrin ora sono impegnate a proteggere i civili e questo purtroppo comporta un preoccupante aumento delle attività di Daesh.

Davanti al continuo silenzio della comunità internazionale che non ha condannato l'invasione turca di Afrin, davanti al fallimento delle organizzazioni umanitarie internazionali che non si sono mobilitate per fornire aiuti umanitari ai civili sfollati, tutti i gruppi, gli attivisti e associazioni di solidarietà hanno lanciato una chiamata globale e un invito a partecipare alla campagna "SiAmo Afrin" (We Are Afrin).

La campagna vede la partecipazione di due importanti Ong: una italiana, il GUS (Gruppo Umana Solidarietà) e una in Rojava chiamata Hêvî Foundation. La campagna partirà dall'Italia il 25 aprile in coincidenza con il 73 ° anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, e punta a diffondersi a livello globale; si concluderà poi con una delegazione internazionale che punta ad arrivare in Rojava il 2 giugno per consegnare i fondi raccolti.

Gli obiettivi della campagna sono:

Raccogliere fondi per gli sfollati di Afrin Condannare il silenzio globale e inattività del governo Condannare la mancanza di aiuti internazionali ad Afrin Inviare una delegazione internazionale di solidarietà a Rojava Evidenziare l'ipocrisia mediatica silente su quanto successo ad Afrin Accrescere l'attenzione dell’opinione pubblica e informare a cosa ha portato l'aggressione turca - ancora in corso - nei confronti del popolo curdo e delle altre minoranze Sostenere le forze rivoluzionarie e democratiche del Rojava

GUS: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Hêvî: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Qui il crowdfunding: http://l2l.it/siamoafrin

Hanno aderito: 0161 Festival, Centri Sociali delle Marche, Centri Sociali del Nord Est, Ex Opg - Je so’ pazzo, green Left Weekly, Gus, Hêvî Foundation, Kascina Autogestita Popolare, Kevok Foundation, Kurdistan Solidarity Campaign, Infoaut, Istituto kurdo, Laboratorio Sociale Alessandria, la Cupa Ancona, Manchester Antifascists, Mezzocannone Occupato, Naka - North American Kurdish Alliance, No dal Molin, N.D.O., Osservatorio di genere, Pacì Paciana, Pontid’amore, Progetto Diritti Onlus, Radio 4 Rojava, Red Front Republic, Rojava Poland, Rojava Solidarity Sydney, - SAR, SRQ, Stop Sfratti, Ya Basta Êdî Bese, Yabasta! Marche.